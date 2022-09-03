Кечинов: России надо играть хотя бы с Кыргызстаном. Больше не с кем
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Кыргызстана.
«Однозначно надо проводить товарищеские игры хотя бы с Кыргызстаном, потому что нам больше не с кем играть. Нужно, чтобы сборная всё-таки собиралась, наигрывался какой-то состав. Понятно, что мы не знаем, когда нас опять вернут в футбольную Европу, но рано или поздно это произойдёт. Если есть возможность с кем-то провести товарищеские игры, то, конечно, их надо проводить, и не имеет значения с кем: с Кыргызстаном, Саудовской Аравией или ещё с кем», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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