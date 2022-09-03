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Канчельскис: Дзагоеву надо ещё потренироваться месяц-другой, чтобы помочь «Рубину»

Канчельскис: Дзагоеву надо ещё потренироваться месяц-другой, чтобы помочь «Рубину»
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о заключении контракта между экс-полузащитником московского ЦСКА Аланом Дзагоевым и казанским «Рубином».

«Видимо, Алан посидел дома и понял, что силы и желание поиграть в футбол ещё есть. Поэтому и поехал в Казань. Тем более что со Слуцким он уже работал в ЦСКА. Дзагоеву ещё надо потренироваться месяц-другой, чтобы помочь «Рубину» с решением поставленной задачи. В любом случае казанцам он поможет, ведь чемпионат длинный, игр много. Выиграл ли «Рубин» от этого перехода? Конечно, Алан пришёл как свободный агент, деньги за него не платили», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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