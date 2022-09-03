«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 3 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) состоится матч между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «ФК Краснодар», а стартовый свисток Павла Шадыханова прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:



«Краснодар»: Cафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Баньяц, Самко, Окоронкво.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.



Запасные: Джанаев, Заболотный, Миладинович, Сиссоко, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Жоазиньо.

Обслужит матч «Краснодар» — «Сочи» бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Екатерина Курочкина (Москва).