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««Реал» Мадрид — «Бетис»: Винисиус открыл счёт на 11-й минуте

««Реал» Мадрид — «Бетис»: Винисиус открыл счёт на 11-й минуте
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Сегодня, 3 сентября, мадридский «Реал» проводит первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Он пришёлся на игру 4-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один, оторвавшись от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву! Это первый гол «Реала» «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу» за 5,5 лет, с 12 марта 2017-го! После этого были поражения 0:1 и 0:2, а затем три раза по 0:0.

К четвёртому туру «Реал» выиграл все три игры чемпионата, набрав девять очков и расположившись на первой строчке турнирной таблицы. «Бетис» также набрал все девять возможных очков.

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