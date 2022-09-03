Павлюченко: сейчас Захарян не потянул бы «Челси», уровень не тот. Но через пару лет сможет
Поделиться
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался об информации с интересом лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Уровень у Захаряна не тот, пока он не потянул бы АПЛ и «Челси». Но желаю ему попасть туда. Если будет так продолжать, то через пару лет можно спокойно ехать. Я за то, чтобы ехали. Мне тоже было страшно: незнание языка, новый менталитет, Англия. Но такого шанса больше не будет, а вернуться всегда можно», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В летнее трансферное окно «Челси» отправлял предложение по 19-летнему игроку, но не сумел закрыть сделку до окончания заявочного периода.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:
Новость по темеПавлюченко: «Челси» и Захарян — байки. Агенты цену набивали
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:01
-
16:58
-
16:48
-
16:27
-
16:25
-
16:07
-
15:49
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:17
-
15:01
-
14:56
-
14:55
-
14:30
-
14:23
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:12
-
13:07
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:44
Партнерский контент