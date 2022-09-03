Павлюченко: сейчас Захарян не потянул бы «Челси», уровень не тот. Но через пару лет сможет

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался об информации с интересом лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Уровень у Захаряна не тот, пока он не потянул бы АПЛ и «Челси». Но желаю ему попасть туда. Если будет так продолжать, то через пару лет можно спокойно ехать. Я за то, чтобы ехали. Мне тоже было страшно: незнание языка, новый менталитет, Англия. Но такого шанса больше не будет, а вернуться всегда можно», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В летнее трансферное окно «Челси» отправлял предложение по 19-летнему игроку, но не сумел закрыть сделку до окончания заявочного периода.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик: