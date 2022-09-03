«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» Берлин, не сумев победить во втором матче подряд

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Баварию» Мюнхен. Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась вничью — 1:1.



Счёт на 12-й минуте открыли хозяева — нидерландский форвард Шеральдо Бекер отличился после кросса в исполнении полузащитника Кристофера Триммеля. Но уже через три минуты «Бавария» отыгралась: гол забил хавбек Йозуа Киммих.



Таким образом, после пяти туров у мюнхенцев 11 очков, столько же у берлинцев. В следующем матче «Бавария» сыграет с «Штутгартом», а «Унион» — с «Кёльном».

Мюнхенцы являются действующими чемпионами Германии. В турнирной таблице их опережают «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд — у этих команд по 12 очков.