«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» Берлин, не сумев победить во втором матче подряд
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Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» принимал «Баварию» Мюнхен. Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась вничью — 1:1.
Счёт на 12-й минуте открыли хозяева — нидерландский форвард Шеральдо Бекер отличился после кросса в исполнении полузащитника Кристофера Триммеля. Но уже через три минуты «Бавария» отыгралась: гол забил хавбек Йозуа Киммих.
Таким образом, после пяти туров у мюнхенцев 11 очков, столько же у берлинцев. В следующем матче «Бавария» сыграет с «Штутгартом», а «Унион» — с «Кёльном».
Мюнхенцы являются действующими чемпионами Германии. В турнирной таблице их опережают «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд — у этих команд по 12 очков.
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