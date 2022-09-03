«Байер» уступил «Фрайбургу», «Вердер» вырвал победу в концовке матча с «Бохумом»

Сегодня, 3 сентября, свои матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 провели «Байер-04» Леверкузен и «Вердер» Бремен.
«Аспириновые» играли свой матч с «Фрайбургом». Встреча проходила в Леверкузене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт на 16-й минуте открыл полузащитник «Байера» Керем Демирбай. За первые шесть минут второго тайма благодаря мячам Маттиаса Гинтера и Михаэля Грегорича «Фрайбург» сумел выйти вперёд. На 65-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт, а победу «Фрайбургу» принёс гол вышедшего на замену полузащитника Рицу Доана — это была 72-я минута. Вратарь «аспириновых» Андрей Лунёв продолжает восстановление от травмы и оказался вне заявки, форвард Сердар Азмун вышел на поле на 60-й минуте.
«Музыканты» встречались с клубом «Бохум». Матч закончился победой «Вердера» — 2:0. Дублем в концовке матча отметился нападающий Никлас Фуллкруг. Два гола «Бохума» были отменены после просмотра VAR, команда пока не набрала ни одного очка в чемпионате Германии.
- 3 сентября 2022
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