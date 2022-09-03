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«Байер» уступил «Фрайбургу», «Вердер» вырвал победу в концовке матча с «Бохумом»

«Байер» уступил «Фрайбургу», «Вердер» вырвал победу в концовке матча с «Бохумом»
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Сегодня, 3 сентября, свои матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 провели «Байер-04» Леверкузен и «Вердер» Бремен.

«Аспириновые» играли свой матч с «Фрайбургом». Встреча проходила в Леверкузене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт на 16-й минуте открыл полузащитник «Байера» Керем Демирбай. За первые шесть минут второго тайма благодаря мячам Маттиаса Гинтера и Михаэля Грегорича «Фрайбург» сумел выйти вперёд. На 65-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт, а победу «Фрайбургу» принёс гол вышедшего на замену полузащитника Рицу Доана — это была 72-я минута. Вратарь «аспириновых» Андрей Лунёв продолжает восстановление от травмы и оказался вне заявки, форвард Сердар Азмун вышел на поле на 60-й минуте.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 3
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Демирбай – 16'   1:1 Гинтер – 48'   1:2 Грегорич – 50'   2:2 Шик – 65'   2:3 Доан – 71'

«Музыканты» встречались с клубом «Бохум». Матч закончился победой «Вердера» — 2:0. Дублем в концовке матча отметился нападающий Никлас Фуллкруг. Два гола «Бохума» были отменены после просмотра VAR, команда пока не набрала ни одного очка в чемпионате Германии.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Фуллкруг – 86'   0:2 Фуллкруг – 90+2' (пен)
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