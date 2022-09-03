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«Реал» Мадрид — «Бетис» 2:1, результат матча 4-го тура чемпионата Испании 3 сентября 2022 года

«Реал» обыграл «Бетис» и идёт в Ла Лиге без поражений
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Сегодня, 3 сентября, мадридский «Реал» проводил первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Он пришёлся на игру 4-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один, оторвавшись от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву! Это первый гол «Реала» «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу» за 5,5 лет, с 12 марта 2017-го! После этого были поражения 0:1 и 0:2, а затем три раза по 0:0.

Винисиус филигранно перевешивает вратаря. Видеоролик:

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На 17-й минуте Серхио Каналес сравнял счёт. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку!

Каналес сравнивает счет с передачи Иглесиаса. Видеоролик:

Во втором тайме Вальверде получил мяч у правого угла штрафной и мягко покатил его под удар Родриго, а тот отличным ударом отправил его в левый нижний угол, принеся своей команде победу.

Родриго забил победный мяч. Видеоролик:

«Реал» набирает 12 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Бетис» с девятью очками остаётся на второй позиции.

Испания - Примера. 4-й тур
03 сентября 2022, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Винисиус Жуниор – 9'   1:1 Каналес – 17'   2:1 Родриго – 65'
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