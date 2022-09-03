«Реал» обыграл «Бетис» и идёт в Ла Лиге без поражений

Сегодня, 3 сентября, мадридский «Реал» проводил первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Он пришёлся на игру 4-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один, оторвавшись от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву! Это первый гол «Реала» «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу» за 5,5 лет, с 12 марта 2017-го! После этого были поражения 0:1 и 0:2, а затем три раза по 0:0.
Винисиус филигранно перевешивает вратаря. Видеоролик:
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На 17-й минуте Серхио Каналес сравнял счёт. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку!
Каналес сравнивает счет с передачи Иглесиаса. Видеоролик:
Во втором тайме Вальверде получил мяч у правого угла штрафной и мягко покатил его под удар Родриго, а тот отличным ударом отправил его в левый нижний угол, принеся своей команде победу.
Родриго забил победный мяч. Видеоролик:
«Реал» набирает 12 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Бетис» с девятью очками остаётся на второй позиции.
- 3 сентября 2022
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