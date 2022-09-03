«Брентфорд» разгромил «Лидс», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя

Сегодня, 3 сентября, состоялись матчи 6-го тура английской Премьер-Лиги: «Брентфорд» — «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас».
Матч «пчёл» и «павлинов» состоялся в Брентфорде и завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев. За «Брентфорд» хет-трик оформил нападающий Айван Тони, ещё по мячу забили полузащитники Брайан Мбемо и Йоан Висса. Голы «Лидса» на счету колумбийского нападающего Луиса Синистерры и испанца Марка Роки. «Брентфорд» одержал свою вторую победу в сезоне.
«Сороки» принимали «орлов» в Ньюкасл-апон-Тайне. Матч закончился вничью — 0:0. Подопечные Эдди Хау нанесли 23 удара по воротам «Кристал Пэлас» (шесть — в створ), а команда Патрика Виейра — 19 ударов (девять — в створ). Оба клуба одержали по одной победе в шести стартовых турах чемпионата Англии.
- 3 сентября 2022
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