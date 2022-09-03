Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» отыгрался с 0:2 за второй тайм, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне

«Борнмут» отыгрался с 0:2 за второй тайм, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, свои матчи 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 провели «Борнмут» и «Вулверхэмптон».

«Вишни» играли свой матч с клубом «Ноттингем Форест». Встреча проходила в Ноттингеме и завершилась волевой победой «Борнмута» — 3:2. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев — за «Форест» отличились сенегальский полузащитник Шейку Куйяте и реализовавший пенальти нападающий Бреннан Джонсон. Во втором тайме забивали уже гости, голы «Борнмута» на счету датского полузащитника Филипа Биллинга и английских форвардов Доминика Соланке и Джейдона Энтони.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 3
Борнмут
Борнмут
1:0 Куйяте – 33'   2:0 Джонсон – 45+2' (пен)   2:1 Биллинг – 51'   2:2 Соланке – 63'   2:3 Энтони – 87'

«Волки» встречались с клубом «Саутгемптон» в Вулверхэмптоне. Матч закончился победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит португальским полузащитником Даниэлом Каштелу на первой добавленной к первому тайму минуте, ассистент — соотечественник автора забитого мяча Матеус Нунес.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Каштелу – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022