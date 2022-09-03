«Борнмут» отыгрался с 0:2 за второй тайм, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 3 сентября, свои матчи 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 провели «Борнмут» и «Вулверхэмптон».
«Вишни» играли свой матч с клубом «Ноттингем Форест». Встреча проходила в Ноттингеме и завершилась волевой победой «Борнмута» — 3:2. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев — за «Форест» отличились сенегальский полузащитник Шейку Куйяте и реализовавший пенальти нападающий Бреннан Джонсон. Во втором тайме забивали уже гости, голы «Борнмута» на счету датского полузащитника Филипа Биллинга и английских форвардов Доминика Соланке и Джейдона Энтони.
«Волки» встречались с клубом «Саутгемптон» в Вулверхэмптоне. Матч закончился победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит португальским полузащитником Даниэлом Каштелу на первой добавленной к первому тайму минуте, ассистент — соотечественник автора забитого мяча Матеус Нунес.
- 3 сентября 2022
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