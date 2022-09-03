Домингес посетит матч «Рубина» в Первой лиге, вчера он играл за легенд «Зенита»
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Бывший нападающий казанского «Рубина» Алехандро Домингес посетит матч команды с «Аланией» в рамках 8-го тура Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.
«Легендарный нападающий «Рубина» Алехандро Домингес посетит матч с «Аланией», нанесёт символический удар по мячу и раздаст автографы болельщикам.
Алехандро Домингес – легендарный нападающий, на счету которого 107 матчей за клуб и 43 гола. Вместе с «Рубином» Алехандро стал чемпионом России — 2009 и обыгрывал «Барсу», — сказано в заявлении команды.
41-летний Домингес вчера, 3 сентября, сыграл за легенд «Зенита» в матче со «Спартаком». Его команда проиграла на «Открытие Банк Арене» со счётом 2:0. За «Рубин» Алехандро играл с 2004-го по 2006-й, а также в 2009 году.
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