Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» одержал волевую победу в дерби с «Интером»

«Милан» одержал волевую победу в дерби с «Интером»
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Милан» в дерби принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась волевой победой хозяев — 3:2.

На 21-й минуте счёт открыл хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович, ему ассистировал аргентинский хавбек Хоакин Корреа. Ответный мяч «россонери» забил на 28-й минуте португальский нападающий Рафаэл Леау, голевую передачу оформил Сандро Тонали. Вывел «Милан» вперёд на 54-й минуте французский форвард Оливье Жиру, результативный пас на счету Леау, который через шесть минут, завершив контратаку, оформил дубль. На 67-й минуте «Интер» вновь приблизился к «Милану» – отличился боснийский форвард «нерадзурри» Эдин Джеко, результативную передачу исполнил защитник Маттео Дармиан.

Таким образом, после пяти туров у «россонери» 11 очков, у «нерадзурри» — девять. В следующем матче «Милан» сыграет в дерби с «Сампдорией», а «Интер» — с командой Алексея Миранчука «Торино».

Италия - Серия А. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Брозович – 21'   1:1 Леау – 28'   2:1 Жиру – 54'   3:1 Леау – 60'   3:2 Джеко – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022