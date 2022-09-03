«Милан» одержал волевую победу в дерби с «Интером»

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Милан» в дерби принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась волевой победой хозяев — 3:2.



На 21-й минуте счёт открыл хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович, ему ассистировал аргентинский хавбек Хоакин Корреа. Ответный мяч «россонери» забил на 28-й минуте португальский нападающий Рафаэл Леау, голевую передачу оформил Сандро Тонали. Вывел «Милан» вперёд на 54-й минуте французский форвард Оливье Жиру, результативный пас на счету Леау, который через шесть минут, завершив контратаку, оформил дубль. На 67-й минуте «Интер» вновь приблизился к «Милану» – отличился боснийский форвард «нерадзурри» Эдин Джеко, результативную передачу исполнил защитник Маттео Дармиан.



Таким образом, после пяти туров у «россонери» 11 очков, у «нерадзурри» — девять. В следующем матче «Милан» сыграет в дерби с «Сампдорией», а «Интер» — с командой Алексея Миранчука «Торино».