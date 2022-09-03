Хайкин пропустил четыре мяча от «Мольде» в матче чемпионата Норвегии

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Аспмюра» в Будё местный «Будё-Глимт» встречался с «Мольде» в рамках 21-го тура элитного дивизиона чемпионата Норвегии. Финальный свисток Эспена Эскоса зафиксировал разгромную победу гостей со счётом 4:1.
Счёт в матче на 38-й минуте открыл полузащитник «Мольде» Маркус Андреас Коса. В концовке тайма счёт сравнял Исак Амундсен, но спустя минуту Эмиль Брейвик вновь вывел гостей вперёд. На 68-й минуте Коса оформил дубль, а на 84-й минуте Ола Брюнхильдсен установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Мольде». Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин.
«Мольде» набрал 51 очко и продолжает уверенно располагаться на первом месте турнирной таблицы. «Будё-Глимт» с 41 очком идёт на второй позиции.
- 3 сентября 2022
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