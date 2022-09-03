«Динамо» — «Урал»: Бикфалви сравнял счёт спустя семь минут

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играет с «Уралом». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Макаров подключил к атаке Паршивлюка, Сергей прострелил на Тюкавина, а Константин ушёл из-под опеки Мамина, идеально положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота.
На 44-й минуте Эрик Бикфалви сравнял счёт. Со стандарта отлично в штрафную навесил Подберёзкин, Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Шунина!
Матч «Динамо» — «Урал» обслуживает судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).
- 3 сентября 2022
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:29
-
20:27
-
20:08
-
19:59
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:23
-
19:13
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:49
-
18:44