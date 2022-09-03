Данни оценил игру «Динамо» в первом тайме матча с «Уралом»
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Бывший полузащитник «Динамо» Мигел Данни высказался об игре команды в первом тайме матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:1).
«Как мне «Динамо»? Хорошая игра, хороший первый тайм», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
39-летний Данни был футболистом московской команды с января 2005 по август 2008 года. В 113 матчах португалец забил 20 голов и отдал 28 результативных передач. Позднее девять лет Данни отыграл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого вчера, 3 сентября, сыграл в матче легенд с московским «Спартаком» (1:2).
Счёт в матче «Динамо» — «Урал» открыл Константин Тюкавин, но под занавес первого тайма Эрик Бикфалви восстановил равенство на табло.
Новость по теме«У нас была очень сильная команда». Данни — об игре за «Динамо»
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