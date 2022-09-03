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В «Динамо» рассказали, что Захарян может перейти в «Челси» зимой

В «Динамо» рассказали, что Захарян может перейти в «Челси» зимой
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что полузащитник Арсен Захарян может стать игроком лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Нам очень приятно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы, как «Челси». Отмечу, предметный интерес проявляла не только лондонская команда. Сделка не состоялась сейчас, скорее всего, у клуба покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. К сожалению, мы сейчас находимся в экстраординарных условиях, и в этой связи сделка не состоялась. Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас нет игрока и денег. Мы общаемся очень плотно с «Челси», они сохраняют интерес. Зимой сделка может состояться», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:

Трансфер Захаряна в «Челси» согласован, но сейчас перехода не будет. Что вообще происходит Трансфер Захаряна в «Челси» согласован, но сейчас перехода не будет. Что вообще происходит
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