«Динамо» — «Урал»: Макаров вывел хозяев вперёд на 59-й минуте

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играет с «Уралом». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Макаров подключил к атаке Паршивлюка, Сергей прострелил на Тюкавина, а Константин ушёл из-под опеки Мамина, идеально положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота. На 44-й минуте Эрик Бикфалви сравнял счёт. Со стандарта отлично в штрафную навесил Подберёзкин, Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Шунина!

На 60-й минуте Макаров вновь вывел «Динамо» вперёд.

Матч «Динамо» — «Урал» обслуживает судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).