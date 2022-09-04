Ребров: игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов — теряют поддержку

Бывший вратарь московского «Спартака», сейчас исполняющий обязанности спортивного директора команды, Артём Ребров высказался об отсутствии болельщиков красно-белых на трибунах стадиона в связи с бойкотом.

«Фанаты — это очень круто! Этого не передать. Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперёд. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого. Я уверен, что скоро всё вернётся и будет в порядке», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, многие фанатские объединения бойкотируют матчи Российской Премьер-Лиги, выступая против введения Fan ID. В данный момент паспорт болельщика требуется для посещения игр на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.