«Урал» набрал одно очко в восьми матчах — худший результат РПЛ за восемь лет

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.

«Урал» проиграл седьмую из восьми встреч нынешнего сезона лиги, набрав одно очко. Клуб из Екатеринбурга выдал худший старт РПЛ за последние восемь лет. В сезоне-2014/2015 одно очко в активе после восьми туров было у тульского «Арсенала». По итогам сезона команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне — Первая лига).

В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо», которое также набрало одно очко, но имеет матч в запасе.