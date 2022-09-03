«Урал» набрал одно очко в восьми матчах — худший результат РПЛ за восемь лет
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.
«Урал» проиграл седьмую из восьми встреч нынешнего сезона лиги, набрав одно очко. Клуб из Екатеринбурга выдал худший старт РПЛ за последние восемь лет. В сезоне-2014/2015 одно очко в активе после восьми туров было у тульского «Арсенала». По итогам сезона команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне — Первая лига).
В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо», которое также набрало одно очко, но имеет матч в запасе.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:17
Партнерский контент