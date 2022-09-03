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Гончаренко: ребята играют на максимуме, но «Уралу» нужно усиление

Гончаренко: ребята играют на максимуме, но «Уралу» нужно усиление
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о состоянии его команды.

«Хорошая и эмоциональная игра получилось. Хочется сказать спасибо ребятам, они играют на максимуме. Есть ситуации, где мы теряемся тактически. Нужно двигаться с того хренового места, где мы находимся.

Занимаемся поиском усиления. Чтобы получить порцию уверенности, нам нужны качественные игроки.

В нашем случае простая селекционная задача. Взять игроков, которые сильнее нынешних. Я доволен тем, как работают ребята, что есть сейчас, но нам нужно усиление», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В сегодняшнем матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» «Урал» уступил со счётом 1:2.

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