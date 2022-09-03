«Севилья» — «Барселона»: Левандовски забил пятый гол за сине-гранатовых

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток Матеу Лаоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону». На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот!

Левандовски забивает в ворота «Севильи». Видеоролик:

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Напомним составы команд на матч:



«Севилья»: Боно, Монтьель, Гудель, Ньянзу, Акунья, Фернандо, Жордан, Ракитич, Ламела, Иско, Эн-Несири.



«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кунде, Араухо, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Дембеле.