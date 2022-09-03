Добровинский: история с Захаряном и «Челси» на зиму договорена. Они хотят перевести деньги

Юрист Александр Добровинский считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в зимнее трансферное окно может уйти в «Челси».
«Челси» и Захарян — история на зиму уже договорённая? Я думаю, что да. 15 миллионов за него отдадут. Есть договорённость, но в паузу англичане будут смотреть, что будет происходить с Захаряном. Да, они хотят перевести деньги, но у Арсена есть четыре месяца, чтобы доказать, что он гигант», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Летом лондонский клуб предложил за 19-летнего Захаряна € 15 млн — сумму отступных. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, поэтому «Челси» не успел оформить сделку до конца трансферного окна.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:
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