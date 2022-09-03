Адвокат Добровинский анонсировал трансфер в атаку «Динамо»

Адвокат Александр Добровинский рассказал, какие ещё трансферы в это окно можно ждать от московского «Динамо».

«Думаю, что трансферы у «Динамо» ещё будут. Мы ждём Норманна. Думаю, он толковый парень, будет хорошим центром, который очень нужен. И ещё будет один сюрприз. В какую линию? В атаку», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Норманн провёл сезон 2021/2022 в аренде в английском «Норвиче». Там он принял участие в 25 матчах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Права на футболиста принадлежат «Ростову», он перешёл в эту команду из английского «Брайтона» в январе 2019 года. Всего за ростовчан он провёл 52 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач.