Гендиректор «Динамо» прокомментировал победу над «Уралом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе команды над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Матч был тяжёлый, но нам нужна была победа. Мы играли через два на третий, было меньше 72 часов между играми. Довольно жёсткий график. Ребята молодцы, сыграли хорошо. Костя вышел и забил. Вся команда заслужила эту победу, которой мы все очень рады», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, голами в составе «Динамо» отметились Константин Тюкавин и Денис Макаров. Московская команда набрала 16 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, опередив «Спартак».

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