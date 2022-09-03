Гендиректор «Динамо»: сделка по Норманну не закрыта, но мы работаем над ней

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как проходят переговоры по трансферу норвежского полузащитника Маттиаса Норманна.

«Сделка по Норманну не закрыта. Мы продолжаем работу над ней. Как только всё завершим, мы вам объявим», – передаёт слова Пивоваров корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26-летний полузащитник Маттиас Норманн провёл в январе 2019 года перешёл в «Ростов» из английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Сезон-2021/2022 норвежец провёл в АПЛ в «Норвиче». Также в своей карьере он имел опыт выступления за норвежские «Мольде» и «Будё-Глимт». За сборную Норвегии дебютировал в сентябре 2019 года, на данный момент у него 12 матчей и один гол за национальную команду.