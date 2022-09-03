Гендиректор «Динамо» анонсировал переходы до конца трансферного окна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб планирует приобрести новичков до окончания летне-осеннего трансферного окна.

«Приобретения, конечно, будут. Мы работаем над другими вариантами. Это полузащитник? Коллеги, давайте мы вам объявим всё по завершении сделки», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.

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