Гендиректор «Динамо» анонсировал переходы до конца трансферного окна
Поделиться
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб планирует приобрести новичков до окончания летне-осеннего трансферного окна.
«Приобретения, конечно, будут. Мы работаем над другими вариантами. Это полузащитник? Коллеги, давайте мы вам объявим всё по завершении сделки», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:17
Партнерский контент