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Славиша Йоканович: центральные защитники «Динамо» персонально играли по Бикфалви

Славиша Йоканович: центральные защитники «Динамо» персонально играли по Бикфалви
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как его команда играла против лидера екатеринбургского «Урала», полузащитника Эрика Бикфалви.

«Большая часть подач, что делал «Урал», были на Бикфалви, он опытный игрок, забил красивый гол. Игру Бикфалви мы разбирали. Сегодня один из наших центральных защитников – либо Николас, либо Сазонов – играли по нему персонально», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

34-летний Бикфалви играет за «Урал» с января 2017 года, тогда он перешёл в команду из томской «Томи». Он провёл за «шмелей» 158 матчей, забил 49 мячей и отдал 14 голевых передач. Сейчас румын является капитаном «Урала». За национальную команду у Бикфалви девять игр и один гол.

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