Гендиректор «Динамо» прокомментировал сорвавшийся трансфер Захаряна в «Челси»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему сорвался трансфер полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«По Арсену мы сделали официальное заявление, которое полностью соответствует действительности. Он остался, «Челси» не смог выполнить наши условия, поэтому вопрос по нему закрыт. Его трансфер был зарегистрирован в системе TMS? Нет, это неправда», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Летом лондонский клуб предложил за 19-летнего Захаряна € 15 млн — сумму отступных. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, поэтому «Челси» не успел оформить сделку до конца трансферного окна.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик: