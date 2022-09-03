Гендиректор «Динамо» прокомментировал сорвавшийся трансфер Захаряна в «Челси»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему сорвался трансфер полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«По Арсену мы сделали официальное заявление, которое полностью соответствует действительности. Он остался, «Челси» не смог выполнить наши условия, поэтому вопрос по нему закрыт. Его трансфер был зарегистрирован в системе TMS? Нет, это неправда», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Летом лондонский клуб предложил за 19-летнего Захаряна € 15 млн — сумму отступных. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, поэтому «Челси» не успел оформить сделку до конца трансферного окна.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:
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