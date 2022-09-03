Главный тренер «Динамо» Йоканович: с приходом Гончаренко игра «Урала» изменилась

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру сегодняшнего соперника команды, екатеринбургского «Урала» (2:1).

«Наши защитники хорошо себя проявляют. Сазонов показал колоссальный рост. Каждый из наших защитников молод, у них есть потенциал для роста, он нужен не только им, но и всей команде.



Мы отрабатываем стандартные положения, угловые. Если бы мы этого не делали, меня бы «попросили». Нам стоит улучшить качество игры при стандартах, мы работаем над этим.



Мы ожидали ещё более сложную игру сегодня, хотя она была непростая. «Урал» хорошо комбинирует, но им не хватало скорости. С приходом Гончаренко их игра изменилась. Они будут бороться до конца в чемпионате. У «Урала» есть дух, и они смогут отобрать очки у других команд», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.