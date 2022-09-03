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Захарян ответил на вопрос, потянул ли бы он уровень АПЛ

Захарян ответил на вопрос, потянул ли бы он уровень АПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, потянул ли бы он уровень английской Премьер-Лиги в случае перехода в лондонский «Челси».

«Конечно, АПЛ намного выше уровнем, чем РПЛ, но всё возможно, почему нет. Может быть получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Это неважно, потому что я хотел бы там играть», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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