Захарян ответил на вопрос, потянул ли бы он уровень АПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, потянул ли бы он уровень английской Премьер-Лиги в случае перехода в лондонский «Челси».

«Конечно, АПЛ намного выше уровнем, чем РПЛ, но всё возможно, почему нет. Может быть получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Это неважно, потому что я хотел бы там играть», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.