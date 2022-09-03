Гол Кварацхелии принёс «Наполи» победу над «Лацио» и первое место в Серии А
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Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме местный «Лацио» в рамках 5-го тура итальянской Серии А играл с «Наполи». Финальный свисток Симоне Содзы зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыли хозяева: Маттиа Цаканьи отличился с передачи Фелипе Андерсона. На 38-й Ким Мин Джэ счёт сравнял, он откликнулся на пас Петра Зелиньского. Победу «Наполи» на 61-й минуте принёс бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия: грузину отдал передачу Андре Замбо Ангисса.
«Наполи» набрал 11 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» столько же очков, но у действующего чемпионата Италии хуже дополнительные показатели. «Лацио» с восемью очками идёт на седьмой позиции.
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