Гол и передача Шиманьского помогли «Фейеноорду» обыграть «Гоу Эхед Иглс»

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Де Аделаарсхорст» в Девентере проходил матч 5-го тура нидерландской Эредивизии. Местный «Гоу Эхед Иглс» встречался с «Фейеноордом». Финальный свисток Йеруна Мансхота зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:3.
Счёт в матче на третьей минуте открыл полузащитник «Фейеноорда» Патрик Волемарк, отправивший мяч в свои ворота. Спустя 10 минут Исак Лидберг с передачи Бобби Адеканье увеличил преимущество своей команды. Далее забивали лишь гости: Данило ещё в первом тайме оформил дубль и сравнял счёт, затем в дело вступил Себастьян Шиманьски. Польский полузащитник сначала отдал результативную передачу на Явайро Дилросуна, а затем отличился сам с паса Алирезы Джаханбакша. Однако в эту перестрелку вновь вмешался футболист «Гоу Эхед Иглс»: Бас Кюйперс забил на 90+6-й минуте, но не сумел помочь команде избежать поражения.
«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Гоу Эхед Иглс» идёт на последней строчке с нулём набранных очков.
- 4 сентября 2022
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:01
-
00:00
- 3 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:09
-
21:57
-
21:54