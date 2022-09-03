Гол и передача Шиманьского помогли «Фейеноорду» обыграть «Гоу Эхед Иглс»

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Де Аделаарсхорст» в Девентере проходил матч 5-го тура нидерландской Эредивизии. Местный «Гоу Эхед Иглс» встречался с «Фейеноордом». Финальный свисток Йеруна Мансхота зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:3.

Счёт в матче на третьей минуте открыл полузащитник «Фейеноорда» Патрик Волемарк, отправивший мяч в свои ворота. Спустя 10 минут Исак Лидберг с передачи Бобби Адеканье увеличил преимущество своей команды. Далее забивали лишь гости: Данило ещё в первом тайме оформил дубль и сравнял счёт, затем в дело вступил Себастьян Шиманьски. Польский полузащитник сначала отдал результативную передачу на Явайро Дилросуна, а затем отличился сам с паса Алирезы Джаханбакша. Однако в эту перестрелку вновь вмешался футболист «Гоу Эхед Иглс»: Бас Кюйперс забил на 90+6-й минуте, но не сумел помочь команде избежать поражения.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Гоу Эхед Иглс» идёт на последней строчке с нулём набранных очков.