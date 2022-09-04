Кварацхелия — лучший игрок Серии А по системе «гол+пас» вместе с Леау

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч в ворота «Лацио» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Грузинский футболист в пяти встречах набрал пять очков по системе «гол+пас» и делит в лиге первое место по этому показателю с нападающим «Милана» Рафаэлом Леау. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

21-летний Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из батумского «Динамо» в летнее трансферное окно, забил четыре мяча и отдал результативную передачу за новую команду. Соглашение между Хвичей и «Наполи» рассчитано до 2027 года.

«Наполи», набравший 11 очков, занимает в турнирной таблице первое место. Столько же очков у «Милана», но у действующего чемпиона Италии худшая разница дополнительных показателей.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик: