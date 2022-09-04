Йоканович оценил дебют уругвайца Николаса Маричала в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о том, как уругвайский центральный защитник Николас Маричаль провёл первый матч за команду, а также коснулся прогресса Сабы Сазонова.
«Маричал провёл хорошую игру, не терял концентрации. Я доволен его действиями, как и действиями Сабы Сазонова. Я вижу, что он прогрессирует, и это отличная новость для нас. Хорошо, что у нас теперь есть три хороших центральных защитника. Все они ещё очень молоды, и мы рассчитываем, что они будут прогрессировать и расти вместе с командой. Конкуренция – это всегда хорошо. Моей же задачей будет выбрать оптимальное сочетание защитников в каждой конкретной игре», – приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».
Вечером 3 сентября москвичи обыграли на своём поле «Урал» со счётом 2:1. На гол Константина Тюкавина гости перед перерывом ответили точным ударом Эрика Бикфалви, но на 59-й минуте Денис Макаров с передачи Даниила Фомина принёс своей команде победу. Маричал вышел в старте в паре с Сазоновым – оба отыграли весь матч.
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