Нагельсман: будет момент, когда мы не сможем предотвратить конфликты в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о конкуренции в команде.

«Конечно, будет момент, когда мы не сможем предотвратить конфликты в команде, несмотря на большое количество разговоров. Каждый игрок приходил ко мне в офис перед началом сезона и говорил, что нам нужны новые игроки, нам нужно больше конкуренции. И было бы странно, если бы я этого не хотел. Мы создали конкуренцию на всех позициях. Это было важно для команды. На данный момент всё работает хорошо», — приводит слова Нагельсманна Transfermarkt.de.

После пяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, записав 11 очков. От лидирующих «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии» команда отстаёт на одно очко.