Гогниев хочет, чтобы все соперники боялись «Химок» как огня и играли с ними от обороны

Новый главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после дебютного матча у руля команды с «Оренбургом» рассказал о психологии победителя и своей тренерской философии.



«Есть такое понятие – психология победителя. Она у нас тоже должна выработаться. Когда команда попадает в определённую психологическую яму, ей тяжело из неё вылезти. Как это сделать? Только через работу, пахоту, определённый психологический настрой. У нас есть команда. Хорошая команда и хорошие футболисты. Просто нужно дать время, чтобы всё это перенеслось на поле.



Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру, а для этого в любом случае нужно, чтобы прошло определённое время. Я не боюсь этого. У меня есть определённый футбол, который хочу видеть в своей команде, и он будет – рано или поздно он будет. Какой футбол? Агрессивный, с владением мячом, яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись её, как огня», – сказал Гогниев на послематчевой пресс-конференции.



В 8-м туре РПЛ «Оренбург» принимал дома «Химки» и победил со счётом 3:1. Подмосковная команда повела в счёте на 24-й минуте после гола Александра Долгова, но уже до перерыва пропустила дважды от Владимира Сычевого и Химми Марина, а во втором тайме костариканец оформил дубль.

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