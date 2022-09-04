Спаллетти: Кварацхелия играл в России, о нём все отзывались хорошо

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике клуба Хвиче Кварацхелии.
«У нас есть система скаутинга, спортивный директор и его помощник, которые выясняют, кто доступен на рынке. Важно быть готовым привести игроков, способных заменить тех, кого уводят. Когда их начинают смотреть четыре-пять человек, мы можем делать выводы об их качестве. Кварацхелия играл в России, о нём все отзывались хорошо.
Я пригласил его к себе домой на чашку чая в тот день, когда он подписал контракт. Он может контролировать любой мяч и делать это чисто, но у него такая застенчивая манера поведения, он никогда не хочет быть в центре внимания, но когда он играет в футбол, он так уверен в себе», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 5 матчах в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
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