Суркис — игрокам «Динамо» К: не готовы на поле — у вас призывной возраст, будьте любезны

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал игроков клуба за выступление в квалификации Лиги чемпионов.

«Только мои амбиции и амбиции главного тренера заставляли меня не спать ночами и, наверное, его тоже, чтобы попасть в Лигу чемпионов в этом году. Но у меня сейчас вопрос был бы. Ну попали бы туда, а что бы мы там делали? Усилиться мы не можем, позориться не хочу. В прошлом году, когда всё было нормально, мы и то выступали ни шатко ни валко.



В Лиге Европы команды уровня Лиги чемпионов – «Фенербахче», «Ренн», который в прошлом году играл в Лиге чемпионов. Мы «Днепру-1» проиграли 0:3, а АЕК два раза обыграл их. Сегодня это серьезная команда. Я хотел бы посмотреть, как мы будем выглядеть.



И понимают ли футболисты, что если проиграли в УПЛ – это такое дело, это внутренний чемпионат, каждая команда хочет выиграть. А на европейской арене – будьте любезны, не выходите, как вы с «Бенфикой» вышли, сами себе мячи забивали. А вы выходите и бейтесь до крови. Вот так должно быть.



Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле – ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» в двух матчах проиграло «Бенфике» с общей разницей мячей 0-5.

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