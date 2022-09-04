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Азмун не заработал ни одного голевого действия в чемпионате Германии за 5 матчей

Азмун не заработал ни одного голевого действия в чемпионате Германии за 5 матчей
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Экс-форвард «Зенита», а ныне нападающий «Байера» Сердар Азмун неудачно начал сезон в новой команде, не отметившись ни одним результативным действием за пять стартовых матчей Бундеслиги, сообщает Opta Sports.

Футболист в новом сезоне сыграл за новую команду пять игр, из них две, выйдя в стартовом составе. В общей сложности нападающий провёл на поле 45 минуте, при этом отметившись следующей статистикой: -10 ударов (4 в створ, 1.03 xG), 5 передач под удар, 20 касаний в чужой штрафной, 0 обводок, 35% выигранных единоборств (11/31), 2 неиспользованных явных голевых момента.

Контрактное соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. До выступлений за петербургский клуб Азмун играл за «Рубин» и «Ростов«Байера»

«Байер» Лунёва и «Панатинаикос» Лодыгина сыграли вничью. Видеоролик:

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