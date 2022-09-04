Игорь Суркис: у Луческу дух победителя — он так просто не уйдёт из «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Мирчи Луческу. Ранее румынский тренер сообщал, что матч с «Днепр-1» мог стать последним под его руководстом.
«За то время, что я работал с Мирчей, у нас в большей степени связаны победы. Эти три поражения от «Бенфики» и «Днепра-1» — это как какая-то яма. Раньше с другими тренерами такое случалось в истории «Динамо». И мне не надо было, чтобы при этом кто-то заявлял, последняя это игра или нет. При серьезных провалах я очень легко расставался с тренерами и тут же их менял.
Что касается Мирчи Луческу, то я считаю, что он сделал эмоциональное заявление. Может, таким образом он хочет взбодрить команду, чтобы они понимали, что он не держится за свою зарплату, а работает на имидж «Динамо», чтобы поднять их на качественный уровень. Что ему и удалось сделать, но этот уровень надо поддерживать, а не опускать. Он считает это своим позором.
Если бы это было не во время нынешних событий, то с нашими футболистами был бы другой разговор. Я надеюсь, что они быстро возьмутся за голову и поймут, что по сравнению с некоторыми, они живут в комфортных условиях и должны чётко делать свою работу.
Наши игроки не могут так выходить на поле. Можно проиграть – это спорт. Но им должны аплодировать даже после проигранных матчей. Поэтому я считаю, что слова Мирчи – это больше эмоции. Я ни на минуту не сомневался, что он продолжит свою работу. У него дух победителя — он так просто не уйдет. Он не поставил в футболе жирную точку, — приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.
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