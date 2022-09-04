Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Команда». Хвича опубликовал фото после победы «Наполи»

«Команда». Хвича опубликовал фото после победы «Наполи»
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч в ворота «Лацио» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:1.

После окончания матча Кварацхелия в одной из социальных сетей выложил общее фото, подписав его «Команда» и сопроводив огненным эмодзи.

Напомним, грузинский футболист в пяти встречах набрал пять очков по системе «гол+пас» и делит в лиге первое место по этому показателю с нападающим «Милана» Рафаэлом Леау.

21-летний Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из батумского «Динамо» в летнее трансферное окно, забил четыре мяча и отдал результативную передачу за новую команду.

«Наполи», набравший 11 очков в пяти стартовых турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Столько же очков набрал «Милан».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»

Новость по теме
Кварацхелия — лучший игрок Серии А по системе «гол+пас» вместе с Леау
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022