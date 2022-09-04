«Команда». Хвича опубликовал фото после победы «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч в ворота «Лацио» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:1.

После окончания матча Кварацхелия в одной из социальных сетей выложил общее фото, подписав его «Команда» и сопроводив огненным эмодзи.

Напомним, грузинский футболист в пяти встречах набрал пять очков по системе «гол+пас» и делит в лиге первое место по этому показателю с нападающим «Милана» Рафаэлом Леау.

21-летний Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из батумского «Динамо» в летнее трансферное окно, забил четыре мяча и отдал результативную передачу за новую команду.

«Наполи», набравший 11 очков в пяти стартовых турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Столько же очков набрал «Милан».

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