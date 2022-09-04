Игорь Суркис: никуда я не бежал, никакие деньги не вывозил. Это всё дешёвая провокация

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что он покинул территорию Украины в связи с происходящими в стране событиями.

«Ни от кого не скрываюсь. Я в Киеве со своей младшей дочерью. Никуда я не бежал, никакие деньги не вывозил. Это всё дешевая провокация.



И все, кто придумывает нелепые истории о якобы вывезенных нашей семьёй деньгах, просто пытаются нас опорочить. Я постоянно в движении: или с командой колешу по Европе, или передвигаюсь из Украины в Европу и обратно.



Простой пример. Ушёл из жизни первый президент страны Леонид Макарович Кравчук. Я в этот момент находился с командой. Я всё бросил и 24 часа добирался до Киева, чтобы с ним проститься. Был 10 дней в Киеве. И никто ко мне не обратился. И никто не отслеживал, из какой машины я выхожу», — приводит слова Суркиса ua.tribuna.com.

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