Хвича установил рекорд результативности за «Наполи» после четырёх игр в основе в Cерии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, забивший очередной мяч за клуб в ворота «Лацио» в матче 5-го тура чемпионата Италии, установил рекорд результативности в первых четырёх играх в основном составе за неаполитанцев в чемпионате страны, сообщает служба статистики Opta Sport.

Как сообщает статистический портал, Кварацхелия стал рекордсменом «Наполи» по системе «гол+пас» после четырёх дебютных матчей Серии А, в которых выходил в основе. Статистика собирается с сезона-2007/2008. На счету грузинского футболиста пять очков. Он четырежды поражал ворота соперника и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Напомним, 21-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо». Ранее грузинский футболист выступал за казанский «Рубин».

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