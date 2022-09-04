Победный гол Хвичи за «Наполи», Захарян рассказал о трансфере в «Челси». Главное к утру

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия забил очередной гол за «Наполи» и принёс клубу победу над «Лацио», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся трансфере в «Челси», «Краснодар» обыграл «Сочи» и сравнялся по очкам с «Зенитом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Гол Кварацхелии принёс «Наполи» победу над «Лацио» и первое место в Серии А.
2. Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси».
3. «Краснодар» обыграл «Сочи» и сравнялся по очкам с «Зенитом».
4. Россию лишили права на проведение чемпионата мира по стрельбе 2023 года.
5. Три россиянина во второй раз в истории сыграют в четвёртом круге US Open.
6. Ган нокаутировал Туивасу в главном бою турнира UFC.
7. «Динамо» опередило «Спартак» в турнирной таблице РПЛ благодаря победе над «Уралом».
8. Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа.
9. Суркис — игрокам «Динамо» К: не готовы на поле — у вас призывной возраст, будьте любезны.
10. Надаль уверенно обыграл Гаске и вышел в четвёртый круг US Open.
11. Украинка Костюк не пожала руку белоруске Саснович на US Open.
12. Источник: Фернандес из «Волоса» хочет перейти в «Спартак», его не отпускают из-за Абаскаля.
13. «Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырёх матчах.
14. «Милан» одержал волевую победу в дерби с «Интером».
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