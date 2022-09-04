Победный гол Хвичи за «Наполи», Захарян рассказал о трансфере в «Челси». Главное к утру

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия забил очередной гол за «Наполи» и принёс клубу победу над «Лацио», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся трансфере в «Челси», «Краснодар» обыграл «Сочи» и сравнялся по очкам с «Зенитом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол Кварацхелии принёс «Наполи» победу над «Лацио» и первое место в Серии А.

2. Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси».

3. «Краснодар» обыграл «Сочи» и сравнялся по очкам с «Зенитом».

4. Россию лишили права на проведение чемпионата мира по стрельбе 2023 года.

5. Три россиянина во второй раз в истории сыграют в четвёртом круге US Open.

6. Ган нокаутировал Туивасу в главном бою турнира UFC.

7. «Динамо» опередило «Спартак» в турнирной таблице РПЛ благодаря победе над «Уралом».

8. Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа.

9. Суркис — игрокам «Динамо» К: не готовы на поле — у вас призывной возраст, будьте любезны.

10. Надаль уверенно обыграл Гаске и вышел в четвёртый круг US Open.

11. Украинка Костюк не пожала руку белоруске Саснович на US Open.

12. Источник: Фернандес из «Волоса» хочет перейти в «Спартак», его не отпускают из-за Абаскаля.

13. «Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырёх матчах.

14. «Милан» одержал волевую победу в дерби с «Интером».