Конте: не считаю, что «Тоттенхэм» поднялся на один уровень с топ-клубами
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о турнирной ситуации в английской Премьер-лиге. После шести туров команда итальянца занимает третье место в турнире. Вчера «шпоры» со счётом 2:1 обыграли «Фулхэм».
«Необходимо, что команда играла на кураже, но ещё в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал, если бы ответил вам по-другому», – цитирует Конте Football London.
После шести туров АПЛ у «шпор» 14 очков, у «дачников» — восемь. В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити», а «Фулхэм» — с «Челси».
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