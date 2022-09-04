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Ван Дейк: «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон». Ощущение, что потеряли два очка

Ван Дейк: «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон». Ощущение, что потеряли два очка
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).

«У «Эвертона» было несколько моментов и гол из офсайда. Алисон совершил два хороших сейва, и я думаю, что у нас было больше шансов на победу. Мы должны были победить. Такое ощущение, что мы потеряли два очка.

Мы хотели сохранять спокойствие. Соперник стремился к агрессивным действиям, чтобы порадовать болельщиков. Мы должны были оставаться хладнокровными и быстро двигаться, так как было много пространства. Иногда мы делали это, иногда нет. Это создало ненужные проблемы», — приводит слова ван Дейка BT Sport.

«Ливерпуль» в шести матчах набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (4) — на 16-м месте.

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