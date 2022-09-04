Клопп восхитился игрой вратаря Пикфорда после матча «Эвертон» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Это отличное дерби, очень напряжённое, со множеством действительно зрелищных моментов. Мы трижды попали в штангу, и Пикфорд совершил очень много сейвов. Что ты можешь сделать в такой ситуации? Это поражает. Не помню, в скольких дерби я участвовал, но их было довольно много, и это всегда сложно», — приводит слова Клоппа BT Sport.
«Ливерпуль» в шести матчах набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Эвертон» (4) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал» (15).
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