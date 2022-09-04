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Тарханов: жалко, что Федун ушёл из «Спартака». Таких вложений в клуб никто делать не будет

Тарханов: жалко, что Федун ушёл из «Спартака». Таких вложений в клуб никто делать не будет
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об уходе Леонида Федуна с должности президента московского «Спартака». По его мнению, это проблема для красно-белых, ведь новое руководство не будет вкладывать в клуб столько денег.

«Влияет ли на игроков неопределенность с руководством клуба? Эта ситуация в любом случае будет давить. Неопределенность — это всегда тревожно, особенно для игроков с истекающими контрактами. Жалко, что Федун ушел, для «Спартака» это проблема. Он столько лет был в клубе и знал, что делать. Кто бы ни пришел на его место, таких вложений в клуб уже не будет», — приводит слова Тарханова интернет-портал «Известия».

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет и 4 месяца. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Недавно стало известно, что «Луйкол» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул должность президента клуба.

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