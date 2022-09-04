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Игрок «Пари НН» Милсон объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Факела»

Игрок «Пари НН» Милсон объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Факела»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Милсон прокомментировал победу в матче с «Факелом». На 96-й минуте бразилец забил гол.

«Очень рад, что мы победили. Это, безусловно, заслуга всей команды. У нас очень дружный коллектив. Мы всегда играем до конца. И сегодня мой гол стал заключительным аккордом всего матча.

Это была очень важная победа с турнирной точки зрения. Она поможет нам двигаться дальше более уверенно. И, конечно же, побеждать. Почему не отпраздновал свой гол? Я был очень уставшим к 96 минуте. Но я счастлив, что забил, а наша команда добилась победы», — цитирует Милсона пресс-служба клуба.

«Пари Нижний Новгород» набрал девять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте.

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