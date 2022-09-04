«Спартак» — о матче с «Зенитом»: нашим героям предстоит бросить вызов тёмной стороне
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Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».
Красно-белые опубликовали в клубном телеграм-канале стилизованную под матч обложку фильма и подписали её: «Нашим героям предстоит бросить вызов тёмной стороне! Да пребудет с нами сила».
Напомним, матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
«Зенит» за семь стартовых туров набрал 17 очков и лидирует в чемпионате России. «Спартак» отстаёт всего на одно очко (16).
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